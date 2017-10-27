В ВКС рассказали о разработке вертолета со скоростью полета более 400 км/ч

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Новый российский военный вертолет, который сможет развивать скорость более 400 километров в час, создается не на базе Ми-24; это будет совершенно новый авиационный комплекс, сообщил начальник боевой подготовки армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России Олег Чесноков.

День армейской авиации ВКС России ежегодно отмечается в Вооруженных силах РФ 28 октября.

"Что касается перспектив создания вертолета со скоростью полета более 400 километров в час, то сегодня работа такая ведется. Это будет совершенно новый авиационный комплекс, не на базе вертолета Ми-24. На базе Ми-24 оборудована летающая лаборатория с целью отработки технических решений для создания скоростной машины", — сказал Чесноков в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в пятницу.

Он отметил, что большинство научно-исследовательских работ по развитию авиационных комплексов армейской авиации сейчас направлены на увеличение дальности обнаружения, распознавания, а также поражения целей в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.

"С этой целью в первую очередь разрабатываются обзорно-прицельные системы нового поколения, а также новые комплексы управляемого вооружения и само ракетное вооружение повышенной дальности применения", — пояснил военный.

Он подчеркнул, что "уже второй год подряд новая авиационная техника поступает в войска опережающими темпами, и на сегодня 75% воинских частей армейской авиации полностью оснащены новыми образцами техники". "В остальных частях — ее модернизированные образцы", — уточнил Чесноков.