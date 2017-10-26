Новый российский броневик "Атлет" начнут испытывать в 2019 году

АРЗАМАС (Нижегородская область), 26 окт — РИА Новости.Испытания российского бронеавтомобиля нового поколения "Атлет", который в перспективе придёт на смену семейству "Тигр", начнутся в 2019 году, заявил журналистам в четверг гендиректор производителя данных машин — "Военно-промышленной компании" (ВПК) — Александр Красовицкий.

"Нами открыта опытно-конструкторская работа (ОКР) "Атлет", которую между собой мы называем "Тигр-2". Надеемся, что в следующем году мы эту машину вам уже покажем в виде прототипа, а уже через два года приступим к ее испытаниям", — сказал он.

По сравнению с "Тигром", "Атлет" будет обладать повышенной баллистической и противоминной защищённостью. Кроме того, грузоподъёмность машины будет увеличена до двух тонн.

ОКР в равных долях финансируют Минобороны России и сама ВПК, отметил Красовицкий.

"Тигр" — семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью. "Тигр" в армейской и полицейских модификациях может перевозить порядка 6—9 человек.