Новый российский броневик "Атлет" начнут испытывать в 2019 году

АРЗАМАС (Нижегородская область), 26 окт — РИА Новости.Испытания российского бронеавтомобиля нового поколения "Атлет", который в перспективе придёт на смену семейству "Тигр", начнутся в 2019 году, заявил журналистам в четверг гендиректор производителя данных машин — "Военно-промышленной компании" (ВПК) — Александр Красовицкий.
По сравнению с "Тигром", "Атлет" будет обладать повышенной баллистической и противоминной защищённостью. Кроме того, грузоподъёмность машины будет увеличена до двух тонн.
ОКР в равных долях финансируют Минобороны России и сама ВПК, отметил Красовицкий.
"Тигр" — семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью. "Тигр" в армейской и полицейских модификациях может перевозить порядка 6—9 человек.