Армия получила третий за год полк С-400 "Триумф"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Очередной, уже третий в этом году полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" передан Минобороны РФ, четвертый полк должен поступить в войска до конца этого года, сообщает в четверг производитель этих систем — концерн "Алмаз – Антей".

"Концерн ВКО "Алмаз – Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передал Минобороны России очередной (второй за октябрь и третий в 2017 году) полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф"", — сказано в релизе.

Передача прошла на территории полигона Капустин Яр (Астраханская область). В соответствии с требованиями государственного заказчика, техника выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

"До конца 2017 года концерн поставит Минобороны России еще один полк С-400 "Триумф". Таким образом, в текущем году госзаказчику будут переданы четыре полковых комплекта этой ЗРС", — добавили в пресс-службе.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.