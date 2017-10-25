С палубы ледокола "Илья Муромец" отработали около 150 посадок и взлетов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Около 150 посадок и взлетов с вертолетной площадки новейшего ледокола "Илья Муромец" произведено в ходе государственных испытаний, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

По его словам, на совещании в Адмиралтействе, главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв заслушал доклады начальников профильных управлений главного командования ВМФ о ходе государственных испытаний ледокола, которые в настоящее время проходят в полигонах Балтийского моря.

"Всего вертолетами было осуществлено около 150 посадок и взлетов с палубы ледокола "Илья Муромец" в светлое и темное время суток", — сказал Дыгало.

Он отметил, что в соответствии с программой по выполнению посадок и взлетов вертолетов осуществлялась и проверка работы вертолета в режиме "раскрутки", в различных гидрометеоусловиях была проверена система крепления вертолета на площадке. Испытания прошли успешно.

В ближайшее время, завершив ряд испытаний, ледокол прибудет на предприятие "Адмиралтейские верфи" для положенной после испытаний проверки техсредств, добавил Дыгало.