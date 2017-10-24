В России разработают робота-помощника для спецназа

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники, созданный на базе Фонда перспективных исследований (ФПИ), разработает прототип робота-помощника для спецназа, заявил РИА Новости заместитель руководителя центра Алексей Кононов.

День спецназа в России отмечается ежегодно 24 октября.

"В рамках работ по созданию концепт-платформ для отработки новых технологий робототехники будут созданы экспериментальные образцы, способные выполнять функции мобильных помощников для подразделений спецназа, а также уточнены технические требования к серийным изделиям подобного назначения", — сказал Кононов.

Предполагается, что данные работы положат начало серии разработок по созданию модульных платформ, которые позволят конфигурировать робототехнические комплексы под конкретные задачи подразделений спецназа.

"Они смогут доставлять боеприпасы на поле боя, оказывать поддержку снайперу, а также, при необходимости, помогать в эвакуации раненых", — пояснил Кононов.

Как уточнили в фонде, создаваемые концепт-платформы объединят последние разработки и достижения в нескольких областях робототехники. В кооперации для реализации проекта примут участие организации, специализирующиеся на технологиях навигации, систем управления и технического зрения.

Полученные робототехнические платформы передадут Минобороны для испытаний.

"Некоторые проекты … уже реализуются ФПИ и направлены на создание новой экипировки, уникальных элементов вооружения, разработку средств связи, способных работать в различных условиях", — уточнили в ФПИ.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.