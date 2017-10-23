В ВКС сообщили даты получения ЗРК С-500

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Воздушно-космические силы России начнут получать новейшие зенитные ракетные системы С-500 на вооружение ближе к 2020 году, заявил журналистам в понедельник заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Виктор Гуменный.
Зенитная ракетная система С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты.
Перспективная ЗРС способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
Ожидается, что С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.