В ВКС сообщили даты получения ЗРК С-500

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Воздушно-космические силы России начнут получать новейшие зенитные ракетные системы С-500 на вооружение ближе к 2020 году, заявил журналистам в понедельник заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

"С-500 начнём получать ближе к 2020 году", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Зенитная ракетная система С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты.

Перспективная ЗРС способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

По информации из открытых источников (официально ТТХ не публикуются), С-500 имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет.

Ожидается, что С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.