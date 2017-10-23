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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

СМИ сообщили о планах Минобороны испытать ракеты "Сармат" до конца года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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09:3523.10.2017
(обновлено: 09:42 23.10.2017)
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Минобороны России планирует до конца года провести на космодроме Плесецк два бросковых испытания жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат", сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к российскому военному ведомству.

Подготовка к запуску ракеты РС-20 (Воевода), архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"До конца года Минобороны РФ планирует провести на космодроме Плесецк два бросковых испытания жидкостной МБР РС-28 "Сармат". Сроки этих испытаний неоднократно переносились из-за неготовности как шахтной пусковой установки, так и самой МБР. Теперь, по утверждению источников "Ъ", проблемы решены: дальнейшая программа ракеты будет скорректирована по результатам анализа "броска" РС-28", — сказано в статье, опубликованной в газете в понедельник.

По словам одного из собеседников издания, программа предусматривает пуск ракеты из шахтной установки с полигона Плесецк, "основной целью является проверка работы систем ракеты в момент выхода из шахты и включение первой ступени "Сармата" с последующей работой в течение примерно пяти секунд".

Источник "Коммерсанта" уточнил, что если бросковое испытание пройдет штатно, то второе состоится в этом же году.

Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Газета также сообщила, что разработкой двигателей для ракеты РС-28 "Сармат" занималось НПО "Энергомаш", которое получило техническое задание на освоение перспективной двигательной установки в начале 2013 года. Изделие назвали ПДУ-99. Производство по решению Минобороны России было отдано предприятию ПАО "Протон-ПМ".

В 2014 году в назначенный срок были отгружены четыре макета изделия, но в марте 2016 года отмечалось, что освоение производства жидкостного ракетного двигателя для МБР отставало от намеченных сроков "в связи с новизной продукции". Первые успешные огневые испытания двигателя первой ступени состоялись в августе 2016 года.

Ранее начальник полигона Капустин Яр генерал-майор Олег Кислов сообщил журналистам, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России отрабатывают перспективный ракетный комплекс шахтного базирования на трассе "Ясный (ракетный район Домбаровский) — Кура (Камчатка)" При этом он не уточнил, о каком именно перспективном ракетном комплексе идет речь.

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что принятие на вооружение с постановкой на боевое дежурство ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой "тяжелого" класса планируется на 2019-2020 годы.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет

 

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