СМИ сообщили о планах Минобороны испытать ракеты "Сармат" до конца года

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Минобороны России планирует до конца года провести на космодроме Плесецк два бросковых испытания жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат", сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к российскому военному ведомству.
По словам одного из собеседников издания, программа предусматривает пуск ракеты из шахтной установки с полигона Плесецк, "основной целью является проверка работы систем ракеты в момент выхода из шахты и включение первой ступени "Сармата" с последующей работой в течение примерно пяти секунд".
Источник "Коммерсанта" уточнил, что если бросковое испытание пройдет штатно, то второе состоится в этом же году.
В 2014 году в назначенный срок были отгружены четыре макета изделия, но в марте 2016 года отмечалось, что освоение производства жидкостного ракетного двигателя для МБР отставало от намеченных сроков "в связи с новизной продукции". Первые успешные огневые испытания двигателя первой ступени состоялись в августе 2016 года.
Ранее начальник полигона Капустин Яр генерал-майор Олег Кислов сообщил журналистам, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России отрабатывают перспективный ракетный комплекс шахтного базирования на трассе "Ясный (ракетный район Домбаровский) — Кура (Камчатка)" При этом он не уточнил, о каком именно перспективном ракетном комплексе идет речь.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что принятие на вооружение с постановкой на боевое дежурство ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой "тяжелого" класса планируется на 2019-2020 годы.