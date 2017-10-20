В США назвали мощнейших российских боевых роботов

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Американские эксперты в интервью изданию Breaking Defence перечислили наиболее перспективные российские роботизированные системы вооружения.

По словам сотрудника Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses) Самуэля Бендетта, Москва активно развивает наземные автономные боевые машины, в то время как в Вашингтоне делают ставку на беспилотные летательные аппараты. "Русские разрабатывают целую серию систем, среди которых есть образцы, сравнимые по габаритам с танком. Многие из них хорошо вооружены, эти прототипы часто демонстрируют на выставках", — сказал Бендетт.

Руководитель департамента технологий и безопасности Центра новой американской безопасности Пол Шарр конкретизировал высказывание коллеги. По его мнению, к числу наиболее перспективных разработок следует отнести робот-танк "Уран-9" и автоматизированный комплекс "Вихрь". Обе машины оснащены системой дистанционного управления и предназначены для уничтожения живой силы противника и легкобронированных целей.

Шарр также обратил внимание на планы по модернизации платформы "Армата", в соответствии с которыми предполагается создать автономный танк на ее основе.

Эксперт, однако, отметил, что некоторые российские разработки в этой сфере напоминают "рекламный трюк". К этой категории он причислил антропоморфного робота FEDOR, которого недавно научили стрелять из двух пистолетов.

На вопрос, кто же является лидером в области создания автономных наземных боевых комплексов, Шарр ответил: "Я не знаю, кто впереди. Но в плане концептуального развития Россия занимает более высокую позицию, чем Штаты". В заключение специалист посоветовал Пентагону уделять больше внимания роботизированным системам подобного типа.