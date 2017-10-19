МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Качества ОТРК "Искандер-М" позволяют противостоять даже ядерной угрозе, что актуально в свете событий на Корейском полуострове и действий со стороны США, заявил РИА Новости в четверг глава оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.
"Его мобильность, точность и мощь позволяют противостоять даже ядерной угрозе, что особенно актуально в контексте последних событий на Корейском полуострове и реакции на них со стороны США. Полагаю, что активное развитие отечественных ОТРК является важным фактором сдерживания", — уверен глава комитета СФ.
По словам законодателя, в условиях сложной геополитической ситуации, накаляющейся обстановки на мировой арене укрепление обороноспособности страны представляет особую важность. "Разработка и последующее принятие на вооружение новых ракет высокой точности поражения объектов ПРО и ПВО служит гарантией не только российской, но и международной безопасности", — отметил Бондарев.
Сейчас бригады "Искандера-М" развернуты "во многих географически уязвимых регионах России, которые граничат с территориями размещения НАТОвских ПРО", сказал сенатор.