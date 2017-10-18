"Искандер-М" способен уничтожить любую цель, считают эксперты

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Разнообразие ракет, стоящих на вооружении оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", позволяет уничтожать любые цели в рамках поставленных задач за счет возможности выбрать наиболее оптимальный вариант как ракеты, так и её боевого оснащения, считают опрошенные РИА Новости в среду эксперты.

ОТРК "Искандер-М" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противника средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Накануне начальник полигона Капустин Яр генерал-майор Олег Кислов заявил о завершении межведомственных испытаний очередной новой ракеты для "Искандера". При этом он не уточнил, о какой именно ракете может идти речь.

Новая модификация ракеты



"Речь идет о том, что появилась еще одна модификация ракеты для комплекса "Искандер". Разнообразие боевых вариантов позволяет "Искандеру" успешно выполнять поставленные задачи по поражению целей противника используя различные варианты, что гарантирует стопроцентное уничтожение целей", — сказал российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко РИА Новости.

Комплекс "Искандер" эксперт назвал основной ударной силой сухопутных войск РФ. "Они играют важную роль в парировании угроз, которые в том числе несет американская ПРО в Европе и развертывание дополнительных контингентов войск НАТО на территории стран Балтии и Польши", — добавил Коротченко.

Новое боевое оснащение

Другой военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский считает, что были проведены испытания не принципиально новой техники, но ракеты в новом боевом оснащении.

"Имеется в виду ракета в новом боевом оснащении", — сказал эксперт.

При этом он затруднился сказать, как именно были вооружены ракеты, испытания которых недавно завершились. По его словам, новые ракеты для комплексов "Искандер" получат проникающие или кассетные боевые части. Кроме этого, их будут оснащать самоприцеливающимися боевыми элементами.

Ранее генконструктор "Конструкторского бюро машиностроения" Валерий Кашин сообщал, что на вооружении комплексов "Искандер" стоит не менее семи различных ракет.