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БМП-3. Архивное фото

В мотострелковое соединение ЮВО в Дагестане поступят новые БМП-3

© Фото : предоставлено пресс-службой Курганского машиностроительного завода
10:4618.10.2017
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Современные боевые машины пехоты БМП-3 поступят на вооружение мотострелкового соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа в Дагестан до конца текущего года, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

БМП-3. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Курганского машиностроительного завода
Автономный робототехнический комплекс на базе БМП-3 создают в Коврове
Новые машины придут на смену устаревших БМП-2 в рамках реализации программы перевооружения войск ЮВО.

"Всего на вооружение мотострелкового соединения ЮВО поступит более 100 единиц боевых машин данной модификации", — сказал Астафьев.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей противника. На вооружении БМП-3 стоит 100-мм орудие-пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ, система пуска дымовых гранат.

Этапы танкового биатлона в Приморье и Воронежской области
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ Приморском крае прошли оборочные этапы армейских соревнований по "Танковому биатлону" и "Суворовскому натиску".Участники отборочного этапа всеармейских соревнований Танковый биатлон и Суворовский натиск на Сергеевском полигоне в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Приморском крае прошли оборочные этапы армейских соревнований по "Танковому биатлону" и "Суворовскому натиску".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВпервые в конкурсе участвовали военные из отдельной гвардейской бригады ВДВ, в составе которой только в январе текущего года была сформирована танковая рота.Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Впервые в конкурсе участвовали военные из отдельной гвардейской бригады ВДВ, в составе которой только в январе текущего года была сформирована танковая рота.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастники отборочного этапа соревнований "Суворовский натиск" на Сергеевском полигоне.Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участники отборочного этапа соревнований "Суворовский натиск" на Сергеевском полигоне.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа полигоне соревновались более двадцати лучших экипажей танков Т-72 различной модификации и БМП-2 из нескольких бригад Пятой общевойсковой армии и бригады ВДВ.Во время отборочного этапа всеармейских соревнований Танковый биатлон и Суворовский натиск в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
На полигоне соревновались более двадцати лучших экипажей танков Т-72 различной модификации и БМП-2 из нескольких бригад Пятой общевойсковой армии и бригады ВДВ.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПобедители этого этапа получат право участвовать в отборочных этапах окружного конкурса.Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Победители этого этапа получат право участвовать в отборочных этапах окружного конкурса.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОтборочный этап всеармейских соревнований "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" в Приморском крае.Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Отборочный этап всеармейских соревнований "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастник отборочного этапа всеармейских соревнований "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск на Сергеевском полигоне в Приморском крае.Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Участник отборочного этапа всеармейских соревнований "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск на Сергеевском полигоне в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВо время зачетных заездов экипажи боевых машин должны были поразить несколько видов мишеней, представляющие собой "танк" и "вертолет" условного противника с места и в движении.Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Во время зачетных заездов экипажи боевых машин должны были поразить несколько видов мишеней, представляющие собой "танк" и "вертолет" условного противника с места и в движении.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастник отборочного этапа соревнований на Сергеевском полигоне.Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Участник отборочного этапа соревнований на Сергеевском полигоне.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВо время соревнований танки форсировали брод, проходили колейный мост, маневрировали на участке заграждения, преодолевали два крутых кургана, противотанковые заграждения и ров.Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Во время соревнований танки форсировали брод, проходили колейный мост, маневрировали на участке заграждения, преодолевали два крутых кургана, противотанковые заграждения и ров.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастники этапа "Танкового биатлона" на Сергеевском полигоне.Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Участники этапа "Танкового биатлона" на Сергеевском полигоне.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСудьи оценивали не только точность выполнения поставленных задач, особенно прохождения минного поля, но и скорость, которую машины показывали при форсировании препятствий.Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Судьи оценивали не только точность выполнения поставленных задач, особенно прохождения минного поля, но и скорость, которую машины показывали при форсировании препятствий.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастник отборочного этапа соревнований.Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Участник отборочного этапа соревнований.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВо второй день соревнований проводилась эстафета.Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Во второй день соревнований проводилась эстафета.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНаиболее слаженную работу в ходе соревнований показали, по мнению судей, военнослужащие соединения из Уссурийска, которые и примут участие в окружном этапе "Танкового биатлона".Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Наиболее слаженную работу в ходе соревнований показали, по мнению судей, военнослужащие соединения из Уссурийска, которые и примут участие в окружном этапе "Танкового биатлона".
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВторой этап соревнований "Танковый биатлон" стартовал на полигоне "Погоново" и в Воронежской области.Второй этап соревнований Танковый биатлон между экипажами танков Т-72Б3 на полигоне Погоново Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Второй этап соревнований "Танковый биатлон" стартовал на полигоне "Погоново" и в Воронежской области.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЗа звание лучших экипажей танков Т-72Б3 сражались представители объединения ЗВО из Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей.Второй этап соревнований Танковый биатлон в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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За звание лучших экипажей танков Т-72Б3 сражались представители объединения ЗВО из Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВоеннослужащим на боевых машинах надо было преодолеть косогор, противотанковый ров и минное поле. В среднем, на прохождение всего маршрута у танка уходит около получаса.Второй этап соревнований Танковый биатлон в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Военнослужащим на боевых машинах надо было преодолеть косогор, противотанковый ров и минное поле. В среднем, на прохождение всего маршрута у танка уходит около получаса.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкПобедители этапа "Танкового биатлона" в "Погоново", команда из Воронежа, примет участие в соревнованиях в масштабах Западного военного округа, которые пройдут в Ленинградской области, и сможет побороться за право участвовать в международном этапе игр.Второй этап соревнований Танковый биатлон в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Победители этапа "Танкового биатлона" в "Погоново", команда из Воронежа, примет участие в соревнованиях в масштабах Западного военного округа, которые пройдут в Ленинградской области, и сможет побороться за право участвовать в международном этапе игр.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкТанковый биатлон - это состязания между экипажами в искусстве вождения боевых машин и точности стрельбы по заданным мишеням.Второй этап соревнований Танковый биатлон в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Танковый биатлон - это состязания между экипажами в искусстве вождения боевых машин и точности стрельбы по заданным мишеням.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкМеждународный этап соревнований состоит из индивидуальной гонки, спринта, гонки преследования, спортивного этапа и эстафеты.Второй этап соревнований Танковый биатлон в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Международный этап соревнований состоит из индивидуальной гонки, спринта, гонки преследования, спортивного этапа и эстафеты.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкМеждународные соревнования по танковому биатлону в 2017 году пройдут с 29 июля по 12 августа в рамках проведения Международных Армейских игр на полигоне в Алабино.Второй этап соревнований Танковый биатлон в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Международные соревнования по танковому биатлону в 2017 году пройдут с 29 июля по 12 августа в рамках проведения Международных Армейских игр на полигоне в Алабино.
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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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tlc023
Если посмотреть, то у нас кроме Дагестана и Чечни нет соединений для обновления и пополнения новой техникой. Может пора внедрять и в другие регионы ВС РФ?!
10:55
18.10.2017
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