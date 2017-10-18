В мотострелковое соединение ЮВО в Дагестане поступят новые БМП-3

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Современные боевые машины пехоты БМП-3 поступят на вооружение мотострелкового соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа в Дагестан до конца текущего года, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Всего на вооружение мотострелкового соединения ЮВО поступит более 100 единиц боевых машин данной модификации", — сказал Астафьев.
БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей противника. На вооружении БМП-3 стоит 100-мм орудие-пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ, система пуска дымовых гранат.