Новое оружие России
Дежурный расчет Ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото

Шахтного базирования: РВСН создают перспективный ракетный комплекс

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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03:4718.10.2017
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. РВСН отрабатывают перспективный ракетный комплекс шахтного базирования на трассе "Ясный (ракетный район Домбаровский) – Кура (Камчатка)". Об этом в среду сообщил журналистам начальник полигона "Капустин Яр" генерал-майор Олег Кислов.

"Полигоном проводится работа по созданию перспективного ракетного комплекса шахтного базирования с использованием трассы "Ясный — Кура", — сказал он, не уточнив, о каком именно комплексе идет речь.

Новая ракета для "Искандеров"

Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Кислов также сообщил, что на полигоне "Капустин Яр" завершены испытания новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". "Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса "Искандер", — сказал он.

ОТРК "Искандер-М" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противника средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

План модернизации

Военнослужащий у берегового ракетного комплекса Бал перед запуском противокарабельной крылатой ракеты в рамках учений Запад-2017. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Министерство обороны России одобрило план модернизации оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", ожидается, что данные ОТРК в различных модификациях будут стоять на вооружении российской армии в течение 20-30 лет, заявил в середине сентября генконструктор предприятия-разработчика комплекса — "Конструкторского бюро машиностроения" — Валерий Кашин.

Он напомнил, что осенью КБМ поставит в Вооруженные силы последний бригадный комплект "Искандер-М" по контракту от 2011 года (всего соглашение предусматривало поставку 10 бригадных комплектов).

На смену "Воеводе"

Военнослужащий во время тактических учений мотострелковых подразделений Балтийского флота в рамах стратегических учений Запад-2017 на полигоне Правдинский в Калининградской области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В декабре прошлого года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что принятие на вооружение нового стратегического ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат", который должен прийти на смену комплекса "Воевода", запланировано на 2019-2020 годы.

"Одновременно с поэтапным выводом из состава РВСН комплекса "Воевода" планируется и принятие на вооружение с постановкой на боевое дежурство ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой "тяжелого" класса. Ориентировочный срок принятия на вооружение 2019-2020 годы", — сказал Каракаев.

Генерал также добавил, что эксплуатация "Воеводы" будет продолжаться до 2022 года включительно, а подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" — до рубежа 2021-2022 годов.

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© МИА Россия Сегодня 2017
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