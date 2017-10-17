МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Робот "Скарабей" и метательная камера "Сфера" для российских саперов прошли испытания в Сирии, сказал РИА Новости во вторник представитель компании-производителя "Сет-1" Сергей Ефременков.

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"Робот "Скарабей" и метательная камера "Сфера" прошли испытания в Сирии при разминировании ряда населенных пунктов этой страны", — сказал Ефременков.

"Скарабей" — это небольшая платформа на колесах с видеокамерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Робот управляется по цифровому радиоканалу с пульта видеонаблюдения.

"Сфера" — устройство, которое представляет собой шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации, который предоставляет обзор на 360 градусов. Его высокая прочность позволяет ему выдерживать падения с высоты до пяти метров, а встроенная система позиционирования — автоматически принимать после заброса вертикальное положение.

Устройства можно опускать в колодцы и подземные коммуникации, забрасывать в окна, чтобы дистанционно осмотреть помещение на наличие подозрительных предметов.

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