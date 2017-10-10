Патрульный катер "Раптор" передан ВМФ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Патрульный катер проекта 03160 "Раптор", построенный на предприятии "Пелла", передан в состав Военно-морского флота, сообщил во вторник представитель Военно-морского флота РФ Игорь Дыгало.

"На Санкт-Петербурге состоялась церемония подписания приемного акта передачи в состав Военно-морского флота новейшего патрульного катера проекта 03160 ("Раптор"). Это 12-й по счету катер в серии, которая построена на санкт-петербургском предприятии "Пелла" по заказу ВМФ России. Катер войдет в состав Балтийского флота", — сказал Дыгало.

По его словам, государственные испытания очередного серийного патрульного катера "Раптор" успешно прошли в морских полигонах в акватории Балтийского моря. Катера проекта 03160 "Раптор" являются самыми скоростными в составе надводных сил ВМФ России.

"Наряду со строительством кораблей морской и океанской зоны, Главное командование ВМФ уделяет внимание и развитию малотоннажной высокомобильной составляющей надводных сил. Катера типа "Раптор" имеют превосходные характеристики для эффективных действий в акваториях, прилегающих к пунктам базирования Военно-морского флота", — отметил начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников.

Катер предназначен для выполнения в светлое и темное время суток доставки группы военнослужащих (не менее 20 человек), несения патрульной службы в назначенных районах, перехвата и задержания малоразмерных целей, участия в спасательных операциях в районах несения дежурства.

Район плавания катера проекта 03160 — прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и темное время суток с удалением от пункта базирования — 100 миль. "Раптор" способен развивать скорость до 50 узлов, его экипаж составляет 3 человека, осадка 0,9 метра.

Он оснащен иллюминаторами с пулестойким стеклом толщиной 39 мм, а также вооружением — дистанционно управляемым комплексом с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ) калибра 14,5 мм; обладает дальностью обнаружения цели 3000 м; прицельная дальность стрельбы — 2000 м; и двумя пулеметами 6П41 "Печенег" калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.