Экипировка "Ратник" получит часы, способные работать после ядерного взрыва

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Часы, способные бесперебойно работать при воздействии средств радиоэлектронной борьбы и электромагнитных импульсов, образующихся после ядерного взрыва, войдут в состав российской военной экипировки "Ратник", сообщила во вторник пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Часы, которые мы включили в экипировку "Ратник", сохраняют свои характеристики при воздействии солнечной радиации и электромагнитных импульсов, например, при ядерном взрыве. Если военнослужащий окажется под воздействием электромагнитного удара атомной бомбы, часы продолжат работать без сбоев", — цитируется в сообщении главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Олег Фаустов.

Часы оснащены механизмом с автоподзаводом, быстро и точно определяют время в сложных климатических (от –40°С до +50°С) и эксплуатационных условиях. У часов есть модификация, с которой можно плавать в воде. Общий вес часов на браслете не превышает 100 грамм. Срок службы часов — не менее 10 лет.

Ранее гендиректор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров сообщил журналистам, что боевая экипировка "Ратник" успешно прошла боевую эксплуатацию в Сирии, в ходе которой ни один из ее защитных элементов не был поражен.

Серийные поставки в вооруженные силы РФ экипировки "солдата будущего" второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около 10 различных подсистем. Он предназначен для действий в разных климатических условиях в любое время суток.

Сейчас идет научно-исследовательская работа по боевой экипировке третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.