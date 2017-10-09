В Кремле прокомментировали сделку по поставкам С-400 Саудовской Аравии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Контакты по поставке зенитно-ракетных систем С-400 в Саудовскую Аравию имеют хорошие предварительные результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли риск отмены этой сделки.

Ранее официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила РИА Новости, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400, а также противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Буратино", гранатометов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103.

Госдепартамент США ранее одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии системы противоракетной обороны THAAD. Пескову был задан вопрос о том, не повлияет ли на сделку с Россией поставка в Саудовскую Аравию комплексов THAAD из США.

"Контакты в плане реализации этой сделки осуществляются весьма позитивно и имеют очень хорошие предварительные результаты", — ответил он.