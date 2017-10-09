Турция рассчитывает на передачу технологий производства С-400

АНКАРА, 9 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара не получала от Москвы официального отказа на предложение о совместном производстве зенитных ракетных систем С-400 и рассчитывает на передачу технологий, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник.

"Мы не получали негативных официальных уведомлений на этот счет. (Президент РФ Владимир) Путин сам сказал нам, что мы можем предпринять общие шаги по совместному производству. А если россияне не рассматривают такую возможность позитивно, то мы заключим соглашение с другой страной", — сказал Чавушоглу в интервью газете Akşam.

Двенадцатого сентября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, который готовится к исполнению. Позже замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Система С-400 "Триумф" была принята на вооружение российской армии в 2007 году.