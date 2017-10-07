В России завершается разработка РЛК "Ястреб-АВ"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В России завершается разработка перспективного радиолокационного комплекса разведки (РЛК) огневых позиций артиллерии противника "Ястреб-АВ", который по своим тактико-техническим характеристикам в разы превосходит зарубежные аналоги, сообщил в субботу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
68.3%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.3%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.4%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
По его словам, принятие на вооружение данного РЛК позволит значительно повысить эффективность применения артиллерии и ведения контрбатарейной борьбы.