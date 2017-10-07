В России завершается разработка РЛК "Ястреб-АВ"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В России завершается разработка перспективного радиолокационного комплекса разведки (РЛК) огневых позиций артиллерии противника "Ястреб-АВ", который по своим тактико-техническим характеристикам в разы превосходит зарубежные аналоги, сообщил в субботу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

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"В настоящее время завершается разработка перспективного радиолокационного комплекса разведки огневых позиций артиллерии противника и корректировки огня своей артиллерии "Ястреб-АВ", который по своим тактико-техническим характеристикам в разы превосходит имеющиеся на вооружении российской армии и армий иностранных государств аналоги", — сказал Булгаков на торжественном мероприятии, посвященном 440-летию Главного ракетно-артиллерийского управления.

По его словам, принятие на вооружение данного РЛК позволит значительно повысить эффективность применения артиллерии и ведения контрбатарейной борьбы.