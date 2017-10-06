Минобороны примет на вооружение снайперскую винтовку "Точность" к 2020 году

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. ЦНИИточмаш к 2020 году по заказу Минобороны РФ разработает отечественный патрон без импортных компонентов под снайперский комплекс "Точность", тогда же винтовка будет принята на вооружение армии, сообщил РИА Новости в пятницу гендиректор предприятия-разработчика Дмитрий Семизоров.

Сейчас "Точность" принята на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии . В настоящее время в ней используются патроны калибра 8,6/69 и 7,62/51 миллиметров с импортными компонентами.

"Российская армия просит сначала сделать полностью отечественный патрон, мы планируем к концу 2018 года решить вопрос по пороху и капсуле. Готовый патрон будет создан на рубеже 2019/2020 годов. Сейчас патрон идет с импортными комплектующими – это капсула, порох и отчасти гильза", — сказал Семизиров.

По его словам, сейчас ЦНИИточмаш сделал патрон с импортными компонентами, чтобы комплекс был как можно быстрее взят на вооружение. "Провели ряд испытаний и поняли, что по энергетике на сегодня нужен другой порох. Такого пороха у нас нет, и мы сразу поставили задачу на его разработку", — отметил гендиректор.