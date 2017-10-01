"Угроза для армий": британские СМИ испугались "секретного" оружия России

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Новое радиоэлектронное оружие, которое разрабатывает Россия, станет "мощнее ядерной бомбы" и будет способно выводить из строя целые армии, пишет британский таблоид Daily Star.
Журналисты утверждают, что важной особенностью ракеты является способность блокировать автоматику танков и взрывать артиллерийские снаряды внутри орудийной башни. Также авторы статьи опасаются, что от электромагнитного оружия не смогут скрыться даже солдаты, скрывающиеся под землей на глубине до ста метров.
Ранее в СМИ уже появлялась информация о создании в России мощной электромагнитной ракеты "Алабуга". Гендиректор концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев отметил, что "Алабуга" является не конкретным оружием, а целым комплексом научных исследований, в ходе которых определили основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего. По его словам, эти наработки попали в разряд технологий "с наивысшим грифом секретности".