"Угроза для армий": британские СМИ испугались "секретного" оружия России

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Новое радиоэлектронное оружие, которое разрабатывает Россия, станет "мощнее ядерной бомбы" и будет способно выводить из строя целые армии, пишет британский таблоид Daily Star.

Как отмечает издание, наиболее впечатляющей разработкой является мощная электромагнитная ракета "Алабуга", которая якобы способна отключить все ракетные боеголовки и бортовые системы связи воздушных судов вражеской армии в радиусе 3,5 километра.

Журналисты утверждают, что важной особенностью ракеты является способность блокировать автоматику танков и взрывать артиллерийские снаряды внутри орудийной башни. Также авторы статьи опасаются, что от электромагнитного оружия не смогут скрыться даже солдаты, скрывающиеся под землей на глубине до ста метров.

Издание также упоминает машины дистанционного разминирования "Листва", которые смогут обезвреживать взрывные устройства дистанционно, подрывая радиоуправляемые фугасы с помощью сверхвысокочастотного излучения.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о создании в России мощной электромагнитной ракеты "Алабуга". Гендиректор концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев отметил, что "Алабуга" является не конкретным оружием, а целым комплексом научных исследований, в ходе которых определили основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего. По его словам, эти наработки попали в разряд технологий "с наивысшим грифом секретности".