ВМФ скоро получит первую партию новейших комплексов "Панцирь-МЕ"

ТУЛА, 29 сен – РИА Новости. Первая партия морских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-МЕ" скоро поступит на вооружение ВМФ РФ, заявил журналистам в пятницу гендиректор холдинга "Высокоточные комплексы" (включает в свой состав КБП – производителя этих комплексов) Александр Денисов.

"Все в соответствии с госконтрактом, скоро все будет, все узнаете", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о сроках первых поставок.

"Панцирь-МЕ" способен одновременно поразить до четырех целей, летящих со скоростью до тысячи метров в секунду, время реакции — три-пять секунд. Морской "Панцирь" может поражать цели ракетным оружием на дальности до 20 километров, высоте от двух метров до 15 километров; а артиллерийским вооружением — на дальности до четырех километров и высоте от нуля до трех километров.

Особенность комплекса заключается в том, что он может в автоматическом режиме производить дострел целей артиллерийским вооружением, если окажется, что при первичном обстреле "цель не поражена или недостаточно поражена" ракетами.