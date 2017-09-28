Новое оружие России
Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017

Эксперт: только Россия имеет на вооружении электромагнитные боеприпасы

© РИА Новости / Павел Герасимов
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12:2828.09.2017
(обновлено: 12:33 28.09.2017)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия на сегодняшний день является единственной в мире страной, на вооружении которой стоят боеприпасы, оснащенные электромагнитными генераторами, заявил в четверг РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

Ракеты. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В России создают электромагнитные бомбы, парализующие технику противника
Так он прокомментировал слова советника первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимира Михеева, заявившего накануне РИА Новости, что в России создаются радиоэлектронные боеприпасы, способные вывести технику противника из строя за счет мощного СВЧ-импульса.

"Такие штатные боеприпасы у нас есть – например, такие генераторы есть в боевых частях зенитных ракет, также существуют выстрелы для ручных противотанковых гранатометов, оснащенные такими генераторами. По этому направлению мы находимся на передовых позициях в мире, аналогичных боеприпасов, насколько я знаю, пока на снабжении иностранных армий нет. В США и Китае такая техника сейчас находятся лишь на стадии испытаний", — сказал Мураховский.

Новейший эскадренный миноносец США типа Замволт (Zumwalt)
© AP Photo / Robert F. Bukaty
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Эксперт отметил, что сегодня российская "оборонка" работает над увеличением эффективности таких боеприпасов, а также усилением электромагнитного импульса за счёт новых материалов и новых конструктивных схем. При этом Мураховский подчеркнул, что называть такое оружие "электромагнитными бомбами" не совсем корректно, поскольку на сегодняшний день на вооружении российской армии стоят только зенитные ракеты и гранатометные выстрелы, оснащенные такими генераторами.

Лазерная боевая часть ракеты класса Воздух-земля. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Говоря о радиоэлектронном оружии будущего, разрабатываемом сегодня в России, собеседник привел в пример проект "СВЧ-пушки", находящийся сегодня на стадии научно-исследовательских работ.

"На стадии НИР есть новое изделие на гусеничном шасси, которое генерирует излучение, способное на большом расстоянии вывести из строя беспилотник. Это именно то, что в просторечии сейчас называют "СВЧ-пушкой", — рассказал Мураховский.

 

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