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Испытания глубоководного беспилотного глайдера Морская тень. 27 сентября 2017

Подводный робот-невидимка "Морская тень" завершил испытания на Балтике

© РИА Новости / Арсений Ребров
02:0628.09.2017
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глубоководный бесшумный беспилотный глайдер "Морская тень", способный преодолевать подводные течения, успешно прошел испытания в Балтийском море, сообщил РИА Новости начальник управления оборонных исследований и разработок СПбГМТУ Игорь Кожемякин.

Ракеты. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Испытания дрона провели Главный научно-исследовательский испытательный Центр робототехники (ГНИИЦ МО) и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ).

"В августе мы провели очередные успешные испытания глайдера "Морская тень" в акватории Балтийского моря. Новая гибридная модификация аппарата способна преодолевать течения за счет гребного винта. При этом отследить глайдер практически невозможно — он движется, практически не создавая шумов", — сказал Кожемякин.

По его словам, в ходе испытаний глайдер работал как в закрытых акваториях, так и в открытом море в зоне течений, что является "серьезным экзаменом для аппарата, не имеющего движительной установки". Он также отметил, что "Морская тень" отличается от предыдущих версий более "реалистичными характеристиками, точностью управления и расширенным набором полезных нагрузок".

Сотрудник предприятия в цехе военного завода. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Глайдер — автономный необитаемый подводный аппарат, приводимый в движение гидродинамическими силами за счет изменения плавучести. Глайдеры перемещаются по специфической "пилообразной" траектории в заданном диапазоне глубин. Аппарат способен до полугода находиться в автономном плавании, передавая на берег гидрографическую информацию. При этом отследить глайдер практически невозможно — он движется за счет изменения совей плавучести, практически не создавая шумов.

"Морская тень" разработана Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом и Санкт-петербургским научно-производственным предприятием подводных технологий "Океанос". В августе на выставке-форуме "Армия-2017" глайдер был представлен публике в составе экспозиции главного научно-исследовательского цента робототехники Минобороны РФ (ГНИИЦ РТ). На данный момент ГНИИЦ РТ рассматривает глайдеры в качестве возможной системы для исследования мирового океана, в задачи которых входит определение гидрофизических параметров глубин, гидрометеорологических, гидрологоакустических и экологических параметров прибрежного шельфа.

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Длина аппарата — 3 метра, диаметр — 31 сантиметр, масса — 150 килограммов, максимальная скорость — 2 узла, вес полезный нагрузки — 15 килограммов. В состав комплекса входят исследовательский глайдер, глайдер-носитель мини-аппаратов, глайдер-ретранслятор, корабельный пункт управления, а также средства ретрансляции.

СПбГМТУ совместно с АО "НПП ПТ "Океанос" проводит различные эксперименты по насыщению глайдера различными информационными системами и датчиками, в том числе и сторонних производителей, и возможностью транспортировки АНПА класса "микро".

© РИА Новости / Арсений РебровИспытания глубоководного беспилотного глайдера "Морская тень". 27 сентября 2017
© РИА Новости / Арсений Ребров
Испытания глубоководного беспилотного глайдера "Морская тень". 27 сентября 2017
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