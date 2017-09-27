Производитель "Ратника" рассказал, какое оружие включат в экипировку

КЛИМОВСК (Подмосковье), 27 сен — РИА Новости. Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2" по итогам войсковой эксплуатации, сообщил РИА Новости в среду генеральный директор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров.

"В декабре этого года завершится войсковая эксплуатация двух (видов) автоматов: "Калашникова" — Ак-12 и Ак-103 и "Дегтярева" — А-545 и А-762. Соответственно, будет принято решение, какой автомат включить в "Ратник-2"", — сказал Семизоров.

В то же время он подчеркнул, что может быть принято решение, что сразу два автомата будут включены в эту боевую экипировку.

"Я не исключаю, что автоматы Калашникова будут включены в экипировку "Ратник-2" для мотострелковых подразделений, а автомат Дегтярева — для спецподразделений и выполнения спецзадач", — сказал Семизоров.