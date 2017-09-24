Минобороны планирует принять на вооружение броневики "Тайфун" в 2018 году

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минобороны РФ планирует принять на вооружение бронеавтомобили "Тайфун" в 2018 году, заявил начальник управления по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ полковник Михаил Осыко.

"После завершения госиспытаний они (бронеавтомобили "Тайфун" – ред.) в следующем году уже будут приняты на вооружение", — сказал Осыко в эфире радиостанции "Маяк".

Семейство бронеавтомобилей "Тайфун" было разработано в начале 2010-х годов. В войска различные модификации этих машин начали поступать с 2015 года. "Тайфуны" предназначены для транспортировки военнослужащих и грузов, могут передвигаться по бездорожью. Корпус машины способен защитить бойцов от пуль и даже от взрывных устройств различных типов. На крыше машины можно устанавливать пулеметный модуль.