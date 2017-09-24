Минобороны выберет автомат к "Ратнику" по завершении испытаний

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минобороны РФ выберет автомат для экипировки "Ратник" по результатам испытаний моделей АК-12, АК-15 и АЕК-971, которые завершатся в следующем году, заявил начальник управления по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ полковник Михаил Осыко.

"Планируем в следующем году закончить (испытания АК-12, АК-15 и АЕК-971), и будем принимать решение", — сказал Осыко в эфире радиостанции "Маяк".

В настоящее время Минобороны РФ в ходе испытаний определяет штатное вооружение для новейшей экипировки "Ратник". Наряду с АК-12 калибра 5,45 миллиметра и АК-15 калибра 7,62 миллиметра в качестве основного автомата "Ратника" рассматривается АЕК-971 производства Завода имени Дегтярева.

Комплекс "Ратник" (боевая экипировка второго поколения) объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Ожидается, что к 2020 году все военнослужащие Сухопутных войск ВС РФ будут обеспечены данными комплексами.