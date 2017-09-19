Россия поставит Анголе 12 истребителей Су-30К к 2018 году

БАРАНОВИЧИ (Белоруссия), 19 сен — РИА Новости. Россия выполнит контракт на поставку Анголе 12 модернизированных истребителей Су-30К к началу 2018 года, сообщил РИА Новости во вторник первый заместитель гендиректора 558-го авиационно-ремонтного завода (Белоруссия, Барановичи), на котором сегодня проходит ремонт данных машин, Александр Воробей.

Контракт на приобретение Анголой в счет российского кредита 12 из 18 бывших индийских истребителей Су-30К был подписан в 2013 году в ходе визита в эту страну вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

"Сейчас пока что два (Су-30К поставлено в Анголу), есть график поставки, который сейчас пошел. Я думаю, в начале следующего года поставки будут закрыты", — сказал Воробей, отвечая на вопрос журналиста.

Истребители Су-30К (Т-10ПК) представляют собой "переходные" самолеты, построенные в качестве первых 18 машин на Иркутском авиационном заводе для поставки Индии по программе Су-30МКИ по соглашениям 1996 и 1998 годов. Самолеты Су-30К были поставлены ВВС Индии в 1997-1999 годах, но, по соглашению от декабря 2005 года, были возвращены Индией корпорации "Иркут" в обмен на поставку 16 новых полноценных истребителей Су-30МКИ в 2007 году.

В июле 2011 года все 18 возвращенных Су-30К были перевезены на 558-й АРЗ, где поставлены на хранение с целью последующей перепродажи, оставаясь собственностью корпорации "Иркут". В Россию самолеты возвращены не были, чтобы избежать уплаты пошлин за ввоз.