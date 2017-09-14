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Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Архивное фото

Минобороны одобрило план модернизации "Искандеров"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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14:0214.09.2017
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КОЛОМНА (Московская область), 14 сен – РИА Новости. Министерство обороны России одобрило план модернизации оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", ожидается, что данные ОТРК в различных модификациях будут стоять на вооружении российской армии в течение 20-30 лет, заявил журналистам в четверг генконструктор предприятия-разработчика комплекса — "Конструкторского бюро машиностроения" — Валерий Кашин.

Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Россия получила несколько заявок на поставку "Искандеров" за рубеж
"Возникает желание двигаться дальше, поэтому мы сейчас подготовили предложение Минобороны, оно проходит фазу утверждения и в целом оно уже получило одобрение. Не надо начинать с нуля, нужно работать по развитию существующих возможностей комплекса. "Искандер" будет надолго. Совершенно ясно, что 20-30 лет ему надо жить, требования и задачи будут меняться, и он должен их решать адекватно", — сказал он.

Кашин напомнил, что осенью КБМ поставит в Вооруженные силы РФ последний бригадный комплект "Искандер-М" по контракту от 2011 года (всего соглашение предусматривало поставку 10 бригадных комплектов).

Самоходная пусковая установка ракетного комплекса Искандер-М на международном военно-техническом форуме Армия-2017. 23 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Минобороны получит ракеты к "Искандерам-М" для поражения особо важных целей
ОТРК "Искандер-М" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противника средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В настоящее время завершается поставка бригадных комплексов "Искандер-М" в российскую армию, по контракту, подписанному с военным ведомством в 2011 году. Кроме того, в ходе форума "Армия-2017" был подписан дополнительный контракт на поставку двух бригадных комплектов этих комплексов.

Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРакетная бригада Центрального военного округа запустила боевую ракету в рамках заключительного этапа лагерного сбора.На полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© РИА Новости
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Ракетная бригада Центрального военного округа запустила боевую ракету в рамках заключительного этапа лагерного сбора.
© Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкУчения прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.На полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Учения прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
© Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкЦелью ракетного удара был штаб условного противника, расположенный на расстоянии примерно двухсот километров.На полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Целью ракетного удара был штаб условного противника, расположенный на расстоянии примерно двухсот километров.
© Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкРакета, изготовленная с применением технологий понижения радиолокационной заметности, не была обнаружена средствами радиоэлектронной борьбы условного противника и успешно поразила цель.На полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Ракета, изготовленная с применением технологий понижения радиолокационной заметности, не была обнаружена средствами радиоэлектронной борьбы условного противника и успешно поразила цель.
© Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкНа месте командного пункта условного противника осталась "лишь дымящаяся воронка".На полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© Пресс-служба Минобороны РФ
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На месте командного пункта условного противника осталась "лишь дымящаяся воронка".
© Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанк"Искандер" — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), в число которых входит и "Искандер-М". Все системы предназначены для поражения различных целей в глубине построения войск противника.На полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© Пресс-служба Минобороны РФ
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"Искандер" — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), в число которых входит и "Искандер-М". Все системы предназначены для поражения различных целей в глубине построения войск противника.
© Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкТакже "Искандеры" могут использоваться для доставки тактического ядерного оружия.На полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Также "Искандеры" могут использоваться для доставки тактического ядерного оружия.
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