В ВМФ отчитались о строительстве патрульного ледокола "Иван Папанин"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Готовность находящегося в постройке головного патрульного корабля ледокольного типа "Иван Папанин" (проект 23350) составляет 15%, заявил в ходе совещания в среду главком Военно-морского флота РФ адмирал Владимир Королев.
Минобороны заключило контракты на два корабля этого типа.
Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23350 "Иван Папанин" спроектирован конструкторским бюро "Алмаз". Он будет иметь водоизмещение около 9 тысяч тонн и длину корпуса в 100 метров. По своему предназначению корабль сможет выполнять задачи в Арктической зоне, как самостоятельно, так и в составе группировок (отрядов) боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях. Корабль сможет выполнять функции ледокола, буксира, патрульного и океанографического корабля.