В ВМФ отчитались о строительстве патрульного ледокола "Иван Папанин"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Готовность находящегося в постройке головного патрульного корабля ледокольного типа "Иван Папанин" (проект 23350) составляет 15%, заявил в ходе совещания в среду главком Военно-морского флота РФ адмирал Владимир Королев.

Минобороны заключило контракты на два корабля этого типа.

"Готовность находящегося в постройке на "Адмиралтейских верфях" головного многофункционального патрульного корабля ледокольного типа "Иван Папанин" составляет 15%, что полностью соответствует графику строительства. Корабль строится на открытом стапеле, и в настоящее время идет его формирование корпуса", — сказал он.

Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23350 "Иван Папанин" спроектирован конструкторским бюро "Алмаз". Он будет иметь водоизмещение около 9 тысяч тонн и длину корпуса в 100 метров. По своему предназначению корабль сможет выполнять задачи в Арктической зоне, как самостоятельно, так и в составе группировок (отрядов) боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях. Корабль сможет выполнять функции ледокола, буксира, патрульного и океанографического корабля.