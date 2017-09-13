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Боевые гусеничные плавающие машины БМД-4М

"Садовницы" и "Ракушки": чем опасны новейшие машины российских десантников

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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18:4513.09.2017
(обновлено: 18:58 13.09.2017)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Ульяновские десантники в конце сентября впервые опробуют в лесах и болотах свои новые "рабочие лошадки" — бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" и боевые машины десанта БМД-4М "Садовница". Обе машины во многом уникальны и не имеют аналогов в мире. Их отличают легкость, скорость, плавучесть и убойный арсенал разнокалиберного вооружения, позволяющего эффективно бороться даже с танками. О том, каких дел может натворить в тылу противника десант на "Садовницах" и "Ракушках", а также на что способен суперсовременный боевой модуль "Бахча-У", — в материале РИА Новости.

Боевая машина БМД-4М. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВДВ до 2020 года получат более 300 единиц БМД-4М и БТР "Ракушка"

Легкий вес и тяжелый характер

Специфика "крылатой пехоты" подразумевает высадки и изматывающие бои в глубоких вражеских тылах, где нет ни своих танков, ни артиллерийской поддержки, да и помощь с воздуха доступна далеко не всегда. По принципу "забросили — воюй". В таких условиях любая бронетехника, даже легкая, становится для десантников единственной защитой, транспортом и средством нападения. Поэтому конструкторы стараются навешать на нее как можно больше оружия и вспомогательных средств, оставляя при этом достаточно легкой для заброски самолетами.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСборка БМД-4М для ВДВ на Волгоградском тракторном заводе
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Сборка БМД-4М для ВДВ на Волгоградском тракторном заводе

Боевая машина десанта БМД-4М "Садовница" — как раз тот редкий случай, когда разработчикам удалось совместить несовместимое в компактном корпусе из катаной алюминиевой брони. Сверхпрочный алюминиевый сплав мало весит и при попадании снаряда не сечет обитаемый отсек осколками. БМД-4М можно сбрасывать на парашютах прямо с сидящим внутри экипажем из трех человек, машина бодро бегает по бездорожью и умеет плавать. На трассе 500-сильный двигатель разгоняет 13-тонную БМД до 70 километров в час. Заблудиться экипажу не даст новейший интегрированный навигационный комплекс.

Десантирование на площадку приземления Кислово под Псковом. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Севастьянов
Бригада ВДВ под Псковом испытала новое оборудование для десантирования
Мощнейшее вооружение и внушительный боезапас делают "Садовницу" настоящим кошмаром для противника. Боевой модуль "Бахча-У" полностью унифицирован с  БМП-3 — используются те же орудия, боеприпасы и прицельно-вычислительные комплексы. Если сравнивать с предыдущей БМД-3, то огневая мощь выросла более чем в 2,5 раза. Автоматизированная система управления огнем позволяет прицельно стрелять даже на высоких скоростях и при движении по бездорожью.

Крупнокалиберная 100-миллиметровая пушка 2А70 отправляет осколочно-фугасные снаряды на дальность до семи километров и позволяет разрушать здания и укрепления.  Благодаря наличию четырех противотанковых управляемых ракет "Аркан" экипаж может бороться практически со всеми известными на сегодня танками, в том числе увешанными активной броней.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВыброска боевых машин десанта во время совместных батальонных тактических учений десантников России, Белоруссии и Сербии на военном полигоне Раевский под Новороссийском
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Выброска боевых машин десанта во время совместных батальонных тактических учений десантников России, Белоруссии и Сербии на военном полигоне Раевский под Новороссийском

Отдельного внимания заслуживает 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72 с высокой скорострельностью, которая может эффективно отработать по легкобронированной технике на дальности до двух километров, зачистить пехоту на дистанции до четырех километров и даже сбить летящий в полутора километрах вертолет. Кроме того, для борьбы с живой силой предусмотрены 7,62-миллиметровый пулемет ПКМТ с боекомплектом две тысячи патронов и курсовой пулемет РПКС-74 калибра 5,45 миллиметра.

Военнослужащие в ходе командно-штабных учений с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
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К примеру, если десантники займут круговую оборону и закопают "Садовницу" в грунт, у них появится укрепленная огневая точка, подавить которую противнику будет непросто. Для маскировки боевая машина укомплектована дымовыми гранатами "Туча", для наблюдения и прицеливания имеются приборы ночного видения, тепловизор и лазерный дальномер. Вероятность промахов практически исключена, даже если в экипаже будут новички.

Такси для десанта

Многоцелевой десантный модернизированный бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка-М" предназначен для повышения мобильности сил десанта и их быстрой переброски в нужный район. Как и БМД, транспортер сварен из листов алюминиевой брони, может плавать и ездить по пересеченной местности. На шоссе машина разгоняется до 70 километров в час и способна без дозаправки перевезти 13 десантников на расстояние до 500 километров. Кроме того "Ракушка" отлично подходит для доставки боеприпасов, запчастей для боевой техники и горюче-смазочных материалов.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" во время демонстрационного показа в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" во время демонстрационного показа в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017"

Для удобства бойцов внутри установлены двухместные кресла и даже есть кронштейны для подвешивания носилок с ранеными. Механик-водитель сидит впереди по центру машины и наблюдает за дорогой через перископический прибор или систему ночного видения. Один из десантников садится за курсовой пулемет ПКТМ, простреливающий передний сектор. У командира есть своя башенка с пулеметом, которой он может управлять дистанционно.

Безнаддувный многотопливный дизель УТД-29 "кушает" практически все, "что горит", и это особенно ценно в тылу врага, где заправки с качественным топливом и улыбчивой девушкой на кассе встречаются редко.

БТР-82А. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой Военно-промышленной компании
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За счет пневматической подвески "Ракушка" может на трассе приседать, а на пересеченной местности приподниматься, как это умеют дорогие внедорожные иномарки. При этом минимальный клиренс составляет 7-10 см, а максимальный — до полуметра.

Интересно, что на базе БТР-МДМ может быть создано целое семейство образцов вооружения и военной техники для ВДВ — командно-штабных, машин связи и управления, медицинских, тылового обеспечения и других. Первые такие транспортеры поступили в войска в марте 2015 года, быстро завоевали популярность, и сейчас Минобороны продолжает активно пересаживать на них десантников.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанк Бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" во время демонстрационного показа в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" во время демонстрационного показа в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017"
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