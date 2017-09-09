Российские "Терминаторы" "взорвали" оружейный рынок, заявил Рогозин

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российские боевые машины поддержки танков "Терминатор" "взорвали" мировой оружейный рынок, их ожидают большие перспективы, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Сирия и Израиль одновременно проявили интерес к закупке боевых машин поддержки танков (БМПТ) типа "Терминатор".

"Терминатор" сегодня фактически взорвал рынок экспорта бронетехники и имеет блестящие перспективы", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".

Он напомнил, что первое поколение боевых машин поддержки танков ("Терминатор-1") создано на основе танка Т-72, его экипаж состоит из пяти человек, в то время как в машине нового поколения — "Терминаторе-2" – три человека, каждый из которых является оператором своей системы вооружения.