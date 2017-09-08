Испытания бесшумных автоматов Калашникова начнутся в 2018 году

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Госиспытания бесшумных и малогабаритных автоматов Калашникова, в закупках которых заинтересованы российские спецслужбы, начнутся в 2018 году, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе концерна "Калашников".

"Серийное производство линейки малогабаритного автомата от "Калашникова" АМ-17 и бесшумного малогабаритного автомата АМБ-17 начнется после государственных испытаний, которые начнутся в 2018 году", — сказал собеседник агентства.

По его словам, наибольший интерес к автоматам проявили Росгвардия, ФСО и ФСБ.

АМ-17 выполнен в качестве оружия самообороны для расчетов боевой техники, а также как легкое и маневренное оружие для подразделений специального назначения, которое в перспективе может заменить на вооружении снятые с производства в конце 1990-х годов АКС-74У.

Полимерный магазин имеет окна из прозрачного пластика для контроля за количеством патронов. Оружие может комплектоваться быстросъемным "тактическим" глушителем. Длина автоматам со сложенным прикладом не превышает 50 сантиметров, что на 20 сантиметров меньше длины штатного АК-74М, масса без магазина не превышает 2,5 килограмма.

АМБ-17 по эргономике и размещению органов управления соответствует автомату АМ-17. Он оснащен глушителем, который качественно снижает звук выстрела. АМБ-17 создается как альтернатива АС "Вал". В пресс-службе добавили, что "он оснащен глушителем, который качественно подавляет звук выстрела, на уровне лучших бесшумных снайперских комплексов".