"Терминатор" из России: Сирия и Израиль заинтересовались

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сирия и Израиль одновременно проявили интерес к закупке российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) типа "Терминатор", заявил журналистам в четверг начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко.

"В этом году на вооружение ВС РФ будет принята машина принципиально нового класса – боевая машина поддержки танков, интерес к которой проявили уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия", — сказал Шевченко.

Телохранители танков

"Терминаторы" — машины новые и довольно интересные с точки зрения боевого применения, во многом не имеющие аналогов в мире. Несмотря на то что их основное назначение — прикрывать танки от пехоты и гранатометчиков противника, по факту БМПТ — весьма универсальная и страшная для неприятеля техника. Не исключено, что именно "Терминаторы" будут взяты за основу при разработке наземных боевых роботов будущего. Высокий уровень автоматизации и мощное вооружение в бою превращают машину в беспощадную мясорубку.

Оснащенность боевых машин впечатляет: предусмотрены всеракурсная баллистическая защита от средств поражения, высокоэффективные средства обнаружения целей, автоматизированная система управления огнем, высокоточное управляемое оружие со сверхзвуковыми ракетами, мощное автоматическое вооружение с большим боекомплектом.

Новые версии " Терминатора"

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" работает над модернизацией боевой машины поддержки пехоты "Терминатор" — в частности, данная бронемашина может получить орудия новых калибров и обновленные боевые модули, сообщила ранее газета "Коммерсант"

В настоящее время созданы две версии "Терминатора" на базе танка Т-72.

Сирийский вояж " Терминатора"

Перспективная российская боевая машина поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор-2" впервые засветилась в Сирии. Ее продемонстрировал Башару Асаду начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время визита сирийского президента на авиабазу Хмеймим. На фотографии, разошедшейся по социальным сетям и СМИ, запечатлена БМПТ последней модификации в песчаном камуфляже, частично накрытая маскировочной сетью.