На учениях под Астраханью прошли боевые стрельбы С-300 и С-400

ПОЛИГОН АШУЛУК (Астраханская область), 7 сен — РИА Новости. Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 прошли под Астраханью в ходе международных учений "Боевое содружество-2017", сообщил журналистам командующий объединенной группировкой авиации и ПВО стран — участниц СНГ генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

"Розыгрыш тактического эпизода завершен, в секторе целей нет, все мишени были уничтожены. Все задачи выполнены, нарушений безопасности не допущено", — сказал он.

По словам Севостьянова, высокий уровень подготовки показали все участники стрельб: зенитно-ракетные расчеты Армении, России, Белоруссии и Киргизии.

Авиация в ходе учений также успешно поразила все наземные цели. "Оценка за боевое применение — "отлично", — резюмировал он.

По словам Севостьянова, в розыгрыше эпизода учений на Ашулуке были задействованы 1,5 тысячи военных. В воздухе действовали более 40 самолетов, пять из них — новые Як-130 из Белоруссии, остальные — из состава Воздушно-космических сил России. На земле вели огонь семь различных типов зенитных ракетных комплексов, включая С-300ПС, С-300ПМ-1 и С-400.

"Мишенная обстановка была создана очень сложная. Было выпущено 19 мишеней, которые имитировали в буквальном смысле все: от беспилотных летательных аппаратов до баллистических ракет", — отметил Севостьянов.