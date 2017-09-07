На учениях под Астраханью прошли боевые стрельбы С-300 и С-400

ПОЛИГОН АШУЛУК (Астраханская область), 7 сен — РИА Новости. Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 прошли под Астраханью в ходе международных учений "Боевое содружество-2017", сообщил журналистам командующий объединенной группировкой авиации и ПВО стран — участниц СНГ генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.
"Розыгрыш тактического эпизода завершен, в секторе целей нет, все мишени были уничтожены. Все задачи выполнены, нарушений безопасности не допущено", — сказал он.
По словам Севостьянова, высокий уровень подготовки показали все участники стрельб: зенитно-ракетные расчеты Армении, России, Белоруссии и Киргизии.
Авиация в ходе учений также успешно поразила все наземные цели. "Оценка за боевое применение — "отлично", — резюмировал он.
По словам Севостьянова, в розыгрыше эпизода учений на Ашулуке были задействованы 1,5 тысячи военных. В воздухе действовали более 40 самолетов, пять из них — новые Як-130 из Белоруссии, остальные — из состава Воздушно-космических сил России. На земле вели огонь семь различных типов зенитных ракетных комплексов, включая С-300ПС, С-300ПМ-1 и С-400.
"Мишенная обстановка была создана очень сложная. Было выпущено 19 мишеней, которые имитировали в буквальном смысле все: от беспилотных летательных аппаратов до баллистических ракет", — отметил Севостьянов.
Расчеты зенитного ракетного полка С-300 "Фаворит" Западного военного округа были подняты по учебной тревоге в Воронежской области.
Дивизион зенитных ракетных комплексов участвует в двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа.
Во время марша на один из полигонов боевые расчеты отразили нападение "вражеских диверсантов". На фото: радиолокационная станция "Всевысотный обнаружитель".
Кроме того, во время передвижения дивизиона зенитных ракетных комплексов на полигон военнослужащим пришлось преодолеть "зараженную местность".
Во время учений на полигоне расчетам ЗРК надо будет отразить авиаудар условного противника, роль которого исполнят высотные истребители МиГ-31.
Авиация "противника" в ходе учений устроит авианалет на станции слежения и объекты управления войск ПВО.
Всего во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа будет задействовано 15 истребителей.
На первом этапе учений летчики эскадрильи МиГ-29СМТ Курского истребительного полка отразят авианалет на стратегически важные объекты и уничтожат авиацию условного противника.
На втором этапе учений экипажам дежурных сил эскадрильи МиГ-29СМТ предстоит отработать преодоление системы ПВО условного противника и выполнить электронные пуски по обнаруженным целям.
Кроме того, в двусторонних учениях войск ПВО и авиации принимают участие истребители Су-34 и Су-27, цель которых - преодолеть системы ПВО условного противника и нанести массированный ракетно-бомбовый удар по его объектам управления и станциям ближнего и дальнего радиуса действия.
В двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа принимают участие более 300 военнослужащих и свыше 150 единиц оружия и техники.
Учения в Воронежской области продлятся до 9 июня.