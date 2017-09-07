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Российская система ПВО С-300. Архивное фото

На учениях под Астраханью прошли боевые стрельбы С-300 и С-400

© РИА Новости / Александр Вильф
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13:0007.09.2017
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ПОЛИГОН АШУЛУК (Астраханская область), 7 сен — РИА Новости. Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 прошли под Астраханью в ходе международных учений "Боевое содружество-2017", сообщил журналистам командующий объединенной группировкой авиации и ПВО стран — участниц СНГ генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"Розыгрыш тактического эпизода завершен, в секторе целей нет, все мишени были уничтожены. Все задачи выполнены, нарушений безопасности не допущено", — сказал он.

По словам Севостьянова, высокий уровень подготовки показали все участники стрельб: зенитно-ракетные расчеты Армении, России, Белоруссии и Киргизии.

Авиация в ходе учений также успешно поразила все наземные цели. "Оценка за боевое применение — "отлично", — резюмировал он.

По словам Севостьянова, в розыгрыше эпизода учений на Ашулуке были задействованы 1,5 тысячи военных. В воздухе действовали более 40 самолетов, пять из них — новые Як-130 из Белоруссии, остальные — из состава Воздушно-космических сил России. На земле вели огонь семь различных типов зенитных ракетных комплексов, включая С-300ПС, С-300ПМ-1 и С-400.

"Мишенная обстановка была создана очень сложная. Было выпущено 19 мишеней, которые имитировали в буквальном смысле все: от беспилотных летательных аппаратов до баллистических ракет", — отметил Севостьянов.

С-300 вышли на учения
© Министерство обороны РФПерейти в фотобанкРасчеты зенитного ракетного полка С-300 "Фаворит" Западного военного округа были подняты по учебной тревоге в Воронежской области.Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300 Фаворит
© Министерство обороны РФ
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Расчеты зенитного ракетного полка С-300 "Фаворит" Западного военного округа были подняты по учебной тревоге в Воронежской области.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДивизион зенитных ракетных комплексов участвует в двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа.Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Дивизион зенитных ракетных комплексов участвует в двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВо время марша на один из полигонов боевые расчеты отразили нападение "вражеских диверсантов". На фото: радиолокационная станция "Всевысотный обнаружитель".Радиолокационная станция (РЛС) “Всевысотный обнаружитель” во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Во время марша на один из полигонов боевые расчеты отразили нападение "вражеских диверсантов". На фото: радиолокационная станция "Всевысотный обнаружитель".
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкКроме того, во время передвижения дивизиона зенитных ракетных комплексов на полигон военнослужащим пришлось преодолеть "зараженную местность".Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Кроме того, во время передвижения дивизиона зенитных ракетных комплексов на полигон военнослужащим пришлось преодолеть "зараженную местность".
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВо время учений на полигоне расчетам ЗРК надо будет отразить авиаудар условного противника, роль которого исполнят высотные истребители МиГ-31.Военнослужащие во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Во время учений на полигоне расчетам ЗРК надо будет отразить авиаудар условного противника, роль которого исполнят высотные истребители МиГ-31.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкАвиация "противника" в ходе учений устроит авианалет на станции слежения и объекты управления войск ПВО.Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Авиация "противника" в ходе учений устроит авианалет на станции слежения и объекты управления войск ПВО.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВсего во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа будет задействовано 15 истребителей.Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Всего во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа будет задействовано 15 истребителей.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкНа первом этапе учений летчики эскадрильи МиГ-29СМТ Курского истребительного полка отразят авианалет на стратегически важные объекты и уничтожат авиацию условного противника.Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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На первом этапе учений летчики эскадрильи МиГ-29СМТ Курского истребительного полка отразят авианалет на стратегически важные объекты и уничтожат авиацию условного противника.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкНа втором этапе учений экипажам дежурных сил эскадрильи МиГ-29СМТ предстоит отработать преодоление системы ПВО условного противника и выполнить электронные пуски по обнаруженным целям.Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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На втором этапе учений экипажам дежурных сил эскадрильи МиГ-29СМТ предстоит отработать преодоление системы ПВО условного противника и выполнить электронные пуски по обнаруженным целям.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкКроме того, в двусторонних учениях войск ПВО и авиации принимают участие истребители Су-34 и Су-27, цель которых - преодолеть системы ПВО условного противника и нанести массированный ракетно-бомбовый удар по его объектам управления и станциям ближнего и дальнего радиуса действия.Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Кроме того, в двусторонних учениях войск ПВО и авиации принимают участие истребители Су-34 и Су-27, цель которых - преодолеть системы ПВО условного противника и нанести массированный ракетно-бомбовый удар по его объектам управления и станциям ближнего и дальнего радиуса действия.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа принимают участие более 300 военнослужащих и свыше 150 единиц оружия и техники.Военнослужащие во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа принимают участие более 300 военнослужащих и свыше 150 единиц оружия и техники.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкУчения в Воронежской области продлятся до 9 июня.Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Учения в Воронежской области продлятся до 9 июня.
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