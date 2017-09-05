МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия опережает США в создании гиперзвукового оружия – самолетов и ракет, — при этом отставание американского оборонно-промышленного комплекса на данном направлении развития военных технологий незначительно – обе державы могут получить подобную технику к середине-концу 2020-х годов, следует из статьи, опубликованной во вторник в американском издании National Interest со ссылкой на российского военного эксперта Леонида Нерсисяна.

"Если прибавить к планируемым срокам еще несколько лет (поскольку такие сложные проекты редко удается закончить в срок), то можно сделать вывод, что раньше середины или конца 2020-х годов ни одна из стран не получит гиперзвуковые глайдеры или крылатые ракеты, а тем более самолеты. Согласно имеющейся информации, Россия на шаг ближе к созданию такого оружия, чем все остальные, хотя отставание конкурентов минимально", — говорится в публикации.

При этом Нерсисян отметил, что факт разработки гиперзвукового оружия сразу тремя державами (помимо России и США, подобные работы ведет Китай) является позитивным, поскольку наделение подобными высокотехнологичными средствами поражения только одного государства приведет к нарушению сложившегося баланса сил, который обеспечивается ядерным сдерживанием.

Говоря о российских системах гиперзвукового оружия, которые сегодня наиболее близки к выходу в серийное производство, эксперт назвал противокорабельные ракеты морского базирования "Циркон" и авиационные крылатые ракеты Х-32.

Судя по информации из открытых источников, "Циркон" должен будет развивать скорость 6 махов (один мах – скорость звука) и поражать цели на удалении не менее 400 километров. Сроки принятия ракеты на вооружение российской армией пока неясны. Ранее ожидалось, что она будет принята в 2019-2020 годах, но в действительности разработка такого нового и сложного оружия может затянуться до середины 2020-х годов.

Создаваемая специально для модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М крылатая ракета Х-32, скорость полета которой, как ожидается, будет составлять 4-4,5 маха, находится уже на завершающей стадии испытаний, и ее принятие на вооружение ожидается в ближайшее время.