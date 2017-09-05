Корабелы ждут заказа на проектирование российского аналога "Мистралей"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Заказа от Минобороны РФ на эскизное проектирование российского вертолетоносца типа "Прибой" на замену французских "Мистралей" пока не поступало, его концепция разработана Крыловским государственным научным центром в инициативном порядке, сообщил в интервью РИА Новости представитель Крыловского государственного научного центра Алексей Лицис.

Ранее глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что строительство вертолетоносцев "Прибой" заложено в новую государственную программу вооружения на 2018-2025 годы. В мае замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году.

"Вертолетоносец "Прибой"…. По нему заказа от Минобороны не поступало, это наша инициативная разработка на замену "Мистралей". Предэскизный проект ориентирован на экспорт", — сказал Лицис.

По его словам, это тоже концептуальный проект, ориентированный на экспорт. Дальнейшую работу в случае поступления заказа от Минобороны будет выполнять Невское ПКБ (проектно-конструкторское бюро) совместно Крыловским центром.

Лицис сообщил, что разработанная концепция предусматривает несколько вариантов вертолетоносцев, которые, в частности, отличаются функциональностью доковой камерой, то есть способами выгрузки техники.

Классическая схема – это погружаемая док-камера. Корабль осуществляет дифферент на корму, принимает балласт, и плашкоуты своим ходом идут по воде к берегу. Это может быть плашкоут, может катер на воздушной подушке. Второй вариант – сухая стапель палуба, когда портальным краном с палубы грузятся на воду плашкоуты с бронетехникой внутри.

Лицис напомнил, что вертолетоносец типа "Прибой", согласно предэскизному проекту, может взять на борт от 500 до 900 десанта, 10 танков и 50 бронетранспортеров. На борту находятся 12 вертолетов — два поисково-спасательных и 10 транспортно-десантных (ударных). Водоизмещение корабля должно составлять около 23 тысяч тонн, дальность плавания 6 тысяч миль, экипаж – 400 человек.

"Предполагается, что вертолетоносец будет неатомным: энергетическая установка будет либо газотурбинная, либо дизельная", — сказал представитель Крыловского института.