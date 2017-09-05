Корабелы ждут заказа на проектирование российского аналога "Мистралей"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Заказа от Минобороны РФ на эскизное проектирование российского вертолетоносца типа "Прибой" на замену французских "Мистралей" пока не поступало, его концепция разработана Крыловским государственным научным центром в инициативном порядке, сообщил в интервью РИА Новости представитель Крыловского государственного научного центра Алексей Лицис.
"Вертолетоносец "Прибой"…. По нему заказа от Минобороны не поступало, это наша инициативная разработка на замену "Мистралей". Предэскизный проект ориентирован на экспорт", — сказал Лицис.
По его словам, это тоже концептуальный проект, ориентированный на экспорт. Дальнейшую работу в случае поступления заказа от Минобороны будет выполнять Невское ПКБ (проектно-конструкторское бюро) совместно Крыловским центром.
Лицис сообщил, что разработанная концепция предусматривает несколько вариантов вертолетоносцев, которые, в частности, отличаются функциональностью доковой камерой, то есть способами выгрузки техники.
Классическая схема – это погружаемая док-камера. Корабль осуществляет дифферент на корму, принимает балласт, и плашкоуты своим ходом идут по воде к берегу. Это может быть плашкоут, может катер на воздушной подушке. Второй вариант – сухая стапель палуба, когда портальным краном с палубы грузятся на воду плашкоуты с бронетехникой внутри.
Лицис напомнил, что вертолетоносец типа "Прибой", согласно предэскизному проекту, может взять на борт от 500 до 900 десанта, 10 танков и 50 бронетранспортеров. На борту находятся 12 вертолетов — два поисково-спасательных и 10 транспортно-десантных (ударных). Водоизмещение корабля должно составлять около 23 тысяч тонн, дальность плавания 6 тысяч миль, экипаж – 400 человек.
"Предполагается, что вертолетоносец будет неатомным: энергетическая установка будет либо газотурбинная, либо дизельная", — сказал представитель Крыловского института.