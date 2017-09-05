Российский авианосец можно будет построить на "Звезде", заявил Рогозин

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Перспективный российский авианосец может строиться на Дальневосточном заводе "Звезда", верфь будет готова к 2020 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, строительство нового авианосца запланировано к 2025 году.

"Мы теперь не имеем никаких ограничений по тоннажу тех гражданских судов и боевых кораблей, которые мы могли бы там строить… Если замахнемся на любимую тему военных, то есть авианосец, то его тоже можно там делать", — сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом Рогозин уточнил, что решать, где будет строиться новый авианосец, будет министерство обороны.

Он отметил, что новый сухой док завода будет иметь ширину 114 метров и позволит строить танкера водоизмещением 350 тысяч тонн и "арктические газовозы" водоизмещением до 250 тысяч тонн.