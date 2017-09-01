МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Штурмовая комплектация боевой экипировки второго поколения "Ратник" выдерживает прямое попадание из снайперской винтовки Драгунова (СВД) с расстояния 10 метров, в том числе защищенными остаются грудь, спина и паховая область, сообщил РИА Новости в пятницу главный конструктор по системе жизнеобеспечения экипировки ЦНИИТОЧМАШ Олег Фаустов.

"В общевойсковой комплектации бронежилет защищает от пуль со стальным сердечником при обстреле с дальности 10 метров из 7,62-мм винтовки СВД (грудь и спина). В штурмовой комплектации бронежилет защищает от бронебойно-зажигательных пуль при обстреле с дальности 10 метров из 7,62-мм винтовки СВД — грудь, спина, бока и паховая область", — сказал Фаустов.

Он также отметил, что "требования по защитным характеристикам экипировки 3-го поколения будут уточнены МО РФ в ближайшее время, но снижения защитных свойств не будет".

Ранее гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров сообщил журналистам, что боевая экипировка солдата будущего "Ратник" успешно прошла боевую эксплуатацию в Сирии, в ходе которой ни один из ее защитных элементов поражен не был.

Серийные поставки в вооружённые силы РФ экипировки "солдата будущего" второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.

На сегодняшний день идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировке третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.