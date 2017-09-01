В РТИ рассказали о создании сплошного радиолокационного поля против ракет

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Создание в России сплошного радиолокационного поля Системы предупреждения ракетного нападения (СПРН) для противостояния воздушным группировкам войск планируют на 2018 год, заявил в интервью газете "Коммерсант" председатель совета директоров концерна "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ) Сергей Боев.

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"Первые сроки были поставлены на 2020 год, но потом смещены на 2018. Тогда должно быть создано сплошное радиолокационное поле СПРН. И мы все возможное делаем для того, чтобы выполнить эту задачу. Понятно, что как раз именно по вине строителей мы вынуждены были по ряду наших проектов передвинуться за 2018 год" — сказал Боев.

По его словам, "что касается замкнутого радиолокационного поля, то, с нашей точки зрения, с постановкой на боевое дежурство станций, которые мы запустили в 2016 году — и Енисейск, и Барнаул, и Орск, — оно будет создано"

"Кстати, впервые в истории. Это произойдет в конце 2017 года", — добавил Боев.

Группа РТИ занимается разработкой радио- и космических технологий, систем безопасности, микроэлектроники, системной интеграции, оборонными госпроектами. Группа включает в себя 21 предприятие, в частности ОАО "НИИМЭ и Микрон", ЗАО "Энвижн Групп". На протяжении последних шести лет РТИ входит в топ-100 мировых оборонных компаний по версии издания The Defense News. В 2017 году доходы от продажи вооружения составили 565,9 миллиона долларов (86-е место в рейтинге).