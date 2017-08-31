РВСН получат 20 единиц перспективной техники для химразведки и маскировки

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Более 20 единиц перспективной техники для проведения химической разведки и аэрозольной маскировки полевых позиций поступит в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2017 году, это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Рекордное количество техники подразделения РХБЗ РВСН получают второй год подряд. В перевооружаемые Новосибирское и Йошкар-Олинское соединения РВСН уже поступили шесть машин РХМ-6 и АРС-14 КМ", — говорится в сообщении.

Как отмечается, разведывательная химическая машина РХМ-6 на базе бронетранспортера БТР-80 предназначена для ведения РХБ разведки и обеспечивает передачу данных разведки в автоматизированную систему управления войсками. Применение РХМ-6 позволяет получать в реальном времени разведывательную информацию о РХБ и метеорологической обстановке с ее отображением на интерактивной карте в машине разведки и пункте приема информации.

В Минобороны пояснили, что АРС-14КМ — это авторазливочная станция нового поколения, самая современная по тактико-техническим характеристикам. Она предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов.

Как отметили в ведомстве, эти новинки повысят живучесть ракетного комплекса ПГРК "Ярс".