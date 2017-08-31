Перспективный эсминец "Лидер" будет ядерным

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Эскизный проект перспективного эсминца для ВМФ России "Лидер" (проект 23560, экспортный вариант "Шквал") утвержден Минобороны с ядерной энергетической установкой, сообщил РИА Новости в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Ранее вице-президент ОСК Игорь Пономарёв объявил на форуме "Армия-2017", что Минобороны утвердило эскизный проект "Лидера", однако тогда не было сообщено о том, какую энергетическую установку выбрало военное ведомство: ядерную или газотурбинную.

"Эскизный проект предполагает наличие на перспективном эсминце ядерной энергетической установки. Этот проект утвержден министерством обороны РФ", — сказал собеседник агентства

Эскизный проект эсминца "Лидер" 23560 (экспортный вариант "Шквал") разработан Северным проектно-конструкторским бюро, корабль будет обладать водоизмещением около 17,5 тысячи тонн, иметь длину 200 метров и ширину 20 метров. "Лидер" сможет развивать скорость до 30 узлов и выполнять автономные плавания длительностью до 90 суток. На вооружении эскадренного миноносца будет порядка 60 противокорабельных крылатых ракет, 128 зенитных управляемых ракет и 16 противолодочных управляемых ракет.