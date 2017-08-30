Новое оружие России
Первые боеприпасы для беспилотников созданы в РФ

Источник: в России создали первые боеприпасы для беспилотников

© РИА Новости
11:4930.08.2017
(обновлено: 11:56 30.08.2017)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первые боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов созданы в России, масса их боевой части составляет до 50 килограммов, сообщил РИА Новости в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.

Беспилотный летательный аппарат Фрегат
© Группа Кронштадт
В России создали летающую модель беспилотного самолета-вертолета "Фрегат"

Проект реализуется опытно-конструкторским бюро "Авиаавтоматика" (Курск) совместно с компанией "ВАИС-Техника" в течение трех лет в инициативном порядке.

"Оружие для беспилотников именуется разработчиками как аппараты доставки грузов воздушного старта. Фактически это управляемые, в том числе планирующие бомбы. Семейство изделий массой 15, 25, 50 и 100 килограммов предназначено для доставки груза в виде боевой части массой до 50 килограммов на дальность от 12 до 20 километров в режиме планирования и до 100 километров при использовании двигателя", — сказал собеседник агентства.

Длина изделий — от одного до двух метров. При этом масса доставляемого груза (полезной нагрузки и боевой части) составляет 7, 17, 25 и 50 килограммов. Все они имеют модульный тип построения, позволяющий на единой конструкционной базе в полевых условиях собирать как планирующие аппараты, так и оснащенные силовой установкой, производить установку боевой части, а также менять модуль наведения.

Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Для изменения полетного задания во время полета может быть использована линия радиокоррекции. Навигация осуществляется по данным инерциальной системы и спутниковой системы позиционирования. Наведение на цель выполняется посредством лазерной системы, а также с использованием видеомодуля управления.

Как пояснил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных летательных аппаратов Денис Федутинов, затянувшаяся ситуация с отсутствием современных систем беспилотников тяжелого класса в России обусловило отсутствие отечественных малогабаритных систем оружия, потенциально применимого на подобных аппаратах.

"Появление новых систем оружия является позитивным моментом, показывающим то, что решение обозначенной проблемы происходит параллельно с разработкой российских беспилотников, таких как "Корсар", "Орион", "Альтиус", в чем в настоящее время наметился определенный прогресс", — сказал Федутинов.

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