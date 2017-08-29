Нижегородской завод "Сокол" начнет производить МиГ-35 с 2018 года

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Выпуск новейшего истребителя МиГ-35 на нижегородском заводе "Сокол" планируется начать в течение полугода-года, сообщил журналистам во вторник глава региона Валерий Шанцев.

Презентация МиГ-35 состоялась в январе 2017 года в подмосковных Луховицах. Сейчас истребитель проходит этап государственных испытаний.

"Я думаю, еще где-то полгода-год", — сказал Шанцев, отвечая на вопрос, когда может начаться выпуск нового самолета.

Он также отметил, что власти беспокоила загрузка завода "Сокол", однако сейчас предприятие участвует в ряде проектов.

"Он будет делать модернизацию "Су-31", это хорошая программа. Второе — он будет делать примерно 40% комплектации нового межрегионального лайнера "Ил-114", и перспектива у него — новый МиГ, он вот-вот он должен появиться", — сказал Шанцев.

Пресс-секретарь корпорации "МиГ" Анастасия Кравченко уточнила РИА Новости, что окончательная сборка истребителей МиГ-35 будет проходить на заводе в Луховицах.

"Нижегородский авиазавод "Сокол", безусловно, будет участвовать в кооперации истребителя МиГ-35, однако окончательная сборка будет проходить на заводе в Луховицах", — сказала она.