Индия получит первые 10 Ка-226Т после первого транша

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Индия получит первую партию из 10 военно-транспортных вертолетов Ка-226Т в рамках контракта на 200 таких машин после выплаты первого транша по данному соглашению, следует из интервью гендиректора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского изданию The Hindu Business Line, опубликованного во вторник.

Соглашение между РФ и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" совместно с "Рособоронэкспортом" организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом не менее 140 единиц из них должны быть произведены на мощностях совместного предприятия в Индии.

"Мы планируем поставить первую партию из 10 вертолетов после того, как мы получим первый платеж. Мы все ещё ведем переговоры с министерством обороны Индии о сроках проведения первого платежа. Мы надеемся, что он будет произведен в этом году", — сказал Богинский.

Он также добавил, что в настоящее время "Вертолеты России" ведут переговоры о сотрудничестве по данному проекту с ведущими индийскими оборонными предприятиями, в том числе с Mahindra Defence Systems и Bharat Forge.

"В будущем существует возможность увеличить число поставляемых вертолетов. Индийская армия нуждается в вертолетах такого типа. Поэтому оба правительства договорились на 200 (вертолетов – ред), но партнерство предполагает увеличить их число. Мы создали морскую версию Ка-226Т и готовы предложить её Индии", — отметил Богинский.