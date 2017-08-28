Комплекс ЧФ "Утес" в рамках учения выполнил пуск крылатой ракеты

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Береговой ракетный комплекс Черноморского флота "Утёс" в рамках учения выполнил пуск крылатой ракеты, сообщил начальник отдела информобеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

"В рамках планового зачетного тактического учения группировки разнородных ударных сил Черноморского флота береговой стационарный ракетный комплекс "Утёс" произвел пуск крылатой ракеты в интересах корабельной ударной группы флота. В свою очередь ударная группа в составе ракетных катеров "Ивановец", "Р-239" и "Р-60" обнаружила, взяла на сопровождение и атаковала корабельной артиллерией скоростную воздушную цель", — сказал он.

Отмечается, что на конечном этапе полета противокорабельной ракеты истребитель Су-30СМ перехватил воздушную цель и уничтожил её, применив авиационную управляемую ракету.

Для обеспечения безопасности и объективного контроля результатов выполнения упражнений было задействовано 15 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также морская авиация и беспилотники.