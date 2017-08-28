Комплекс ЧФ "Утес" в рамках учения выполнил пуск крылатой ракеты

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Береговой ракетный комплекс Черноморского флота "Утёс" в рамках учения выполнил пуск крылатой ракеты, сообщил начальник отдела информобеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.
Отмечается, что на конечном этапе полета противокорабельной ракеты истребитель Су-30СМ перехватил воздушную цель и уничтожил её, применив авиационную управляемую ракету.
Для обеспечения безопасности и объективного контроля результатов выполнения упражнений было задействовано 15 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также морская авиация и беспилотники.