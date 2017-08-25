На "Армии-2017" рассказали, когда военные получат экипировку "Ратник-3"

КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Экипировка "солдата будущего" третьего поколения ("Ратник-3") может быть принята на вооружение ВС РФ к 2025 году, сообщил в пятницу РИА Новости председатель военно-научного комитета Сухопутных войск РФ Александр Романюта.

"Я думаю, к 2025 году", — сказал Романюта, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее гендиректор предприятия-разработчика данной экипировки – ЦНИИточмамаша — Дмитрий Семизоров в ходе форума "Армия-2017" сообщил, что в состав экипировки третьего поколения войдут шлем с интегрированной системой управления, защитный комбинезон, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.

На форуме была впервые представлена концепция экипировки. Технический облик будет сформулирован до конца этого года. По словам Семизорова, элементы новой экипировки будут внедряться постепенно в течение ближайших 15 лет.

В настоящий момент в Вооруженные силы России поступает экипировка второго поколения – "Ратник". Войска получили уже более 100 тысяч комплектов.