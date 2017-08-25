На "Армии-2017" рассказали, когда ракеты "БраМос" будут развивать 4-7 Махов

КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Гиперзвуковая ракета "БраМос", способная развивать скорость семь Махов, будет создана через семь лет, промежуточный вариант со скоростью четыре Маха появится через четыре-пять, сообщил РИА Новости в пятницу на форуме "Армия-2017" генеральный менеджер компании Правин Патак.

Ракеты "БраМос" создаются российскими и индийскими учеными в рамках совместного предприятия. Один Мах равен скорости звука.

"Через семь лет мы создадим ракету со скоростью семь Махов, через четыре-пять будет промежуточный вариант со скоростью четыре Маха",- сказал Патак.

По его словам, сегодня сверхзвуковая ракета "БраМос" летает со скоростью 2,8 Маха.

"Научно-исследовательская работа по гиперзвуковой ракете "БраМос" уже началась с российскими специалистами, с участием Московского авиационного института и индийского института в Бангалоре", — добавил собеседник агентства.