Росатом начал разработку боевого комплекса на новых физических принципах

КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начала разработку боевого комплекса "Задира-16", работающего на новых физических принципах, контракт на соответствующую опытно-конструкторскую работу был подписан на форуме "Армия-2017", передает корреспондент РИА Новости.

Контракт подписали замминистра обороны РФ Юрий Борисов и директор предприятия Росатома Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) Валентин Костюков.

Оружие на новых физических принципах (ОНФП) — оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом). Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и иные виды оружия.