Новейший двигатель СМ-100 для беспилотников могут испытать в 2019 году

КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Испытания опытного образца двигателя СМ-100, предназначенного для учебно-боевой авиации и беспилотников, планируется провести в 2019 году, заявил РИА Новости в четверг в ходе форума "Армия-2017" официальный представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

В 2016 году управляющий директор Научно-производственного центра газотурбостроения "Салют" (входит в ОДК) Виталий Клочков заявлял журналистам о старте разработки двигателем для БЛА нового поколения СМ-100. По его словам, этой силовой установкой могут быть оснащены также модернизированные учебно-боевые самолёты Як-130.

"Проект СМ-100 прошел стадию эскизного и технического проектирования. В настоящее время НПЦ газотурбостроения НПЦ "Салют" ведется изготовление компрессора низкого давления, камеры сгорания. Испытания узлов, которые должны подтвердить проектные характеристики, запланированы на 2017–2018 годы. Испытания опытного образца планируется провести в 2019 году", — сказал собеседник агентства.