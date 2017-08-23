Индонезия надеется подписать контракт на закупку Су-35 до конца года

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Индонезия рассчитывает подписать контракт на поставку российских истребителей Су-35 до конца года, сообщил РИА Новости посол Индонезии в Москве Вахид Суприяди.

"Нет, контракт ещё не подписан. Был подписан меморандум о сотрудничестве в рамках встречной торговли. Это финальная стадия перед подписанием контракта. Теперь подписание контракта — вопрос времени", — сказал посол.

"Мы надеемся, что контракт будет подписан до конца года", — добавил дипломат.

По его словам, предполагается поставка 11 Су-35. Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на власти Индонезии, стоимость контракта составит 1,14 миллиарда долларов.

Согласно данным агентства, в обмен власти Индонезии поставят России сырьевые товары на сумму 570 миллионов долларов, оставшаяся часть будет выплачена деньгами. Поставки самолетов будут осуществлены поэтапно через два года, писал Рейтер.

Су-35 — российский многоцелевой истребитель, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тысячи километров в час, дальность его полета достигает 3,4 тысячи километров, боевой радиус — около 1,6 тысячи километров. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 миллиметров и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.